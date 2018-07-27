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فيديو.. رد فعل حرس ملكة بريطانيا مع فتاة التقطت "سيلفى" أمام قصر وندسور ؟

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:54 م
فيديو.. رد فعل حرس ملكة بريطانيا مع فتاة التقطت "سيلفى" أمام قصر وندسور ؟ لحظة دفع حرس ملكة بريطانيا لفتاة وقفت أمامه
كتب أيمن رمضان
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عرض موقع "سكاى نيوز"، عربية فيديو أظهر الحرس الملكى البريطانى وهو يدفع فتاة أمام قصر وندسور وقفت أمامه لالتقاط صورة، ما جعلها تصرخ بشدة وتندفع دون أن تسقط على الأرض.

كان الحرس يؤدى عمله أمام قصر وندسور فى مقاطعة بيركشاير، مرتديا زيه التقليدى الشهير المكون من سترة حمراء وقبعة سوداء طويلة، ويسير بخطواته المنتظمة المعتادة فى المكان، إلا أن الزائرة وقفت فى طريقه، فما كان منه إلا أن دفعها، وفق ما نقل موقع "إيفنينغ ستاندرد".

وفى تعليق على الحادثة، قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، أن الحراس يعملون على تأمين الحماية فى القصر لأعضاء الأسرة الملكية وللزوار على حد سواء.

وأضاف أن الناس يأتون من مختلف دول العالم ليشاهدوا عروضهم، ودعا الزوار إلى التعاون والوقوف بجانبهم أثناء الزيارة، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن".

 

 


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