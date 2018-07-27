"فريق كراكيب" بمهرجان الأوبرا الصيفى على المسرح الرومانى بالإسكندرية الأحد المقبل

يشارك فريق "كراكيب" فى المهرجان الصيفى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية بمحافظة الإسكندرية، بحفل فى التاسعة مساء الأحد القادم 29 يوليو على المسرح الرومانى بكوم الدكه.

حيث يقدم الفريق مجموعة من أروع أعماله التى نال بها استحسان الجمهور و النقاد والتي تحمل ألوان موسيقية مختلفة تجمع بين الراب والهيب هوب، الجاز، الموسيقى الطربية، والألحان النوبية، منها كراكيب قديمة ، عالم غريب ، افتكاسات ، زحمة ، فلسطين ، عمار يا مصر و الشارع حواديت .



الجدير بالذكر أن فريق كراكيب هو فريق سكندرى أسسه صديقان هم المطرب عمرو مؤمن و عازف الجيتار مراد، عن طريق البحث والاستعانة بأفضل العناصر من العازفين وكتاب الأغانى بالمدينة، منهم: خالد جبر، عازف العود، الشاعر أحمد السيد، وعازف الجيتار ماجد محمد، أحمد عزت عازف الدرامز، وجون عازف البيانو شارك الفريق بالعديد من الحفلات بالاسكندرية والقاهرة منها استاد الجامعة، وبعض المراكز الثقافية السكندرية، مثل مركز الإبداع و مكتبة الاسكندرية ولاقي إقبالا جماهيريا كبيرا.