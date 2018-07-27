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عصابة مخدرات كولومبية تخصص مكافأة 70 ألف دولار لمن يقتل كلبة بوليسية

الجمعة، 27 يوليه 2018 11:31 ص
عصابة مخدرات كولومبية تخصص مكافأة 70 ألف دولار لمن يقتل كلبة بوليسية كلب بوليسى
وكالات الأنباء
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نقل مسئولون فى شرطة كولومبيا، كلبة بوليسية من موقعها، بعد أن خصصت إحدى أكبر عصابات المخدرات فى البلاد مكافأة لمن يأتى برأسها، وذلك لنجاحها فى العثور على كميات قياسية من المخدرات، وذلك حسب ما نشرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية، اليوم الجمعة.

وبحسب ما نقلت صحيفة "التلجراف" البريطانية عن الشرطة، الخميس، فإن العصابة رصدت 53 ألف جنيه إسترلينى (70 ألف دولار) مكافأة لمن يقتل الكلبة، وكانت كلبة الشرطة "سومبرا"، التى تعنى "الظل" بالإنجليزية، تعمل فى تيربو بمنطقة يورابا الكولومبية، وهى نقطة استراتيجية لتجار المخدرات لإطلالتها الساحلية.

وبعد أن اكتشفت 10 أطنان من الكوكايين، فى وقت سابق من هذا العام، رصدت عصابة (يورابينوس) لتجارة المخدرات فى كولومبيا مكافأة لمن يأتى برأس سومبرا، ونتيجة لهذا الإعلان، نقل المسؤولون فى الشرطة الكلبة إلى خارج مناطق نفوذ عصابة (يورابينوس)، فأصبحت تعمل حاليا فى المطار الرئيسى للبلاد، وفى السنوات القليلة الماضية، وبفضل حاسة الشم القوية، تمكنت الكلبة، وهى من فصيلة "شيبرد" الألمانية، من مساعدة الشرطة فى القبض على 245 متهما.


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