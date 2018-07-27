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عاطلان يعترفان بإصابة سائق بنزيف بالمخ لخلافهما على تحميل الركاب بالعمرانية

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:00 ص
عاطلان يعترفان بإصابة سائق بنزيف بالمخ لخلافهما على تحميل الركاب بالعمرانية توك توك-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطلان متهمان بالشروع فى قتل سائق توك توك بالعمرانية، بارتكابهما الواقعة عقب القبض عليهما، حيث ذكرا أن مشادة كلامية نشبت بينهما وبين المجنى عليه، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بمنطقة ترعة الزمر.

وأضافا أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة، حيث اشتبكا مع المجنى عليه، وخلال المشاجرة حصل المتهم "أحمد.ش" على عصا خشبية "شومة" وسدد ضربة استهدف بها رأس المصاب ما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ.

ومن جانبه وجه والد المجنى عليه اتهامًا للشقيقين بالاعتداء على ابنه، كما استشهد بصاحب محل فاكهة وعامل، وبسؤالهما أكدا أن الشقيقين "أحمد.ش"، وشقيقه "محمد" وراء إصابة المجنى عليه خلال التشاجر معه.

تلقى الرائد محمد داوود رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغًا يفيد بنقل "جمال.ر"، سائق توك توك إلى مستشفى الهرم، مصابًا بنزيف بالمخ نتيجة الاعتداء عليه بعصا خشبية "شومة".

وبإجراء التحريات تبين أن "أحمد.ش" وشقيقه "محمد"، سائقى توك توك، وراء الاعتداء على المجنى عليه، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إخطار النيابة للتحقيق.

 


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