طائرة أمريكية تتجه إلى كوريا الشمالية لنقل رفات جنود قٌتلوا فى الحرب الكورية

سيول (أ ف ب)

توجهت طائرة أمريكية الجمعة إلى كوريا الشمالية، لنقل رفات جنود أميركيين قُتلوا فى الحرب الكورية، وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، وهى عملية تقررت فى القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون.

ونقلت يونهاب عن مصدر حكومى فى سيول قوله إنّ طائرة النقل العسكرية الأمريكية أقلعت من قاعدة اوسان الجوية فى كوريا الجنوبية الساعة 05,55 بالتوقيت المحلغ (20,55 بتوقيت غرينتش الخميس). وأضافت الوكالة ان الطائرة ستحط فى مطار كالما بمدينة وونسان فى شرق كوريا الشمالية.

وقال المسؤول الكورى الجنوبى ليونهاب إنه لم يتضح بعد عدد الجثامين التى سيتم استردادها، وأشارت الوكالة إلى أن من المتوقع أن يُعاين مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية الرفات فى كوريا الجنوبية قبل إرسالها للكشف عليها فى هاواي.

فى 18 يوليو أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أنّ عملية إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا خلال الحرب الكورية، يجب أن تبدأ "فى الأسابيع القليلة المقبلة".

وقد تمت مناقشة شروط وتوقيت إعادة بيونغ يانغ لبقايا الجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الكورية (1950-1953)، بين وفدَين أميركى وكورى شمالى على الحدود بين الكوريّتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت فى وقت سابق إن "هذا النقاش متواصل" وانه "لا يزال هناك عمل كثير يتعيّن إنجازه على مستويات مختلفة".

وقُتل أكثر من 35 ألف جندى أميركى فى شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب الكورية التى انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام. ومن بين هؤلاء لا يزال 7700 منهم فى عداد المفقودين بينهم 5300 فى كوريا الشمالية، بحسب البنتاجون.