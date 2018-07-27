video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 04:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طائرة أمريكية تتجه إلى كوريا الشمالية لنقل رفات جنود قٌتلوا فى الحرب الكورية

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:03 ص
طائرة أمريكية تتجه إلى كوريا الشمالية لنقل رفات جنود قٌتلوا فى الحرب الكورية طائرة _ صورة أرشيفية
سيول (أ ف ب)
إضافة تعليق

توجهت طائرة أمريكية الجمعة إلى كوريا الشمالية، لنقل رفات جنود أميركيين قُتلوا فى الحرب الكورية، وفق ما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، وهى عملية تقررت فى القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج اون.

ونقلت يونهاب عن مصدر حكومى فى سيول قوله إنّ طائرة النقل العسكرية الأمريكية أقلعت من قاعدة اوسان الجوية فى كوريا الجنوبية الساعة 05,55 بالتوقيت المحلغ (20,55 بتوقيت غرينتش الخميس). وأضافت الوكالة ان الطائرة ستحط فى مطار كالما بمدينة وونسان فى شرق كوريا الشمالية.

وقال المسؤول الكورى الجنوبى ليونهاب إنه لم يتضح بعد عدد الجثامين التى سيتم استردادها، وأشارت الوكالة إلى أن من المتوقع أن يُعاين مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية الرفات فى كوريا الجنوبية قبل إرسالها للكشف عليها فى هاواي.

فى 18 يوليو أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أنّ عملية إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا خلال الحرب الكورية، يجب أن تبدأ "فى الأسابيع القليلة المقبلة".

وقد تمت مناقشة شروط وتوقيت إعادة بيونغ يانغ لبقايا الجنود الأميركيين الذين لقوا حتفهم خلال الحرب الكورية (1950-1953)، بين وفدَين أميركى وكورى شمالى على الحدود بين الكوريّتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت فى وقت سابق إن "هذا النقاش متواصل" وانه "لا يزال هناك عمل كثير يتعيّن إنجازه على مستويات مختلفة".

وقُتل أكثر من 35 ألف جندى أميركى فى شبه الجزيرة الكورية خلال الحرب الكورية التى انتهت بهدنة وليس بمعاهدة سلام. ومن بين هؤلاء لا يزال 7700 منهم فى عداد المفقودين بينهم 5300 فى كوريا الشمالية، بحسب البنتاجون.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الأمريكى يتوقع إعادة رفات لجنوده من كوريا الشمالية خلال أسبوعين

بيونج يانج وواشنطن تتفقان على استئناف عملية التنقيب عن رفات الجنود الأمريكيين

محادثات أمريكية - كورية شمالية حول إعادة رفات جنود أمريكيين

طائرة أمريكية

كوريا الشمالية

نقل رفات جنود

الحرب الكورية

أخبار كوريا الشمالية




لا تفوتك
الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

الحكومة: لم نتقدم بأى مشروعات قوانين تخص الإيجار القديم للبرلمان

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

شركة العاصمة الإدارية تنظم مسابقة لتصميم شوارع العاصمة الجديدة

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

الدكتور أحمد عكاشة فى أجرأ حوار لـ" اليوم السابع":هذه قصتى مع محمد صلاح..الجنة سيدخلها البوذى المؤمن قبل المسلم غير المؤمن ..وأعضاء الإخوان مصابون بالضلال..و "الحور العين" أطفال وليسوا للنكاح

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

محمد صلاح يكشر عن أنيابه قبل انطلاق الدوري الانجليزي.. الفرعون يحول تأخر ليفربول إلى فوز 2/1 على مانشستر سيتى.. نجم الريدز يسجل بعد نزوله بـ52 ثانية.. والجماهير تحتشد للحصول على توقيع بيكاسو الكرة المصرية

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

رسائل لـ محمد صلاح من أمريكا: "تعالى كل محشي عندنا"

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

أسماء الفائزين بشقق الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة