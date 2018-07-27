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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:32 م
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ضبط 575 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة ببنى سويف

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:51 م
ضبط 575 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة ببنى سويف مخالفة مرورية -أرشيفية
بنى سويف- أيمن لطفى
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ضبطت إدارة المرور ببنى سويف 575 مخالفة مرورية متنوعة اليوم الجمعة، خلال حملة بالمراكز الإدارية السبع، لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين، وذلك بإشراف اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف.

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الإدارة وهشام مكى رئيس مباحث المرور، الحملة التى نفذت على مواقف سيارات "الأجرة ، السرفيس"، والشوارع لمتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتصدى لكافة صور المخالفات.

 

      

 

 


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