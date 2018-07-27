ضبط 56 سيارة ودراجة نارية مخالفة خلال حملة مرورية بالغربية

وأسفرت الحملة عن ضبط 56 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 322 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 134 مخالفة إنتظار خاطئ وضبط 2سيارة لتجاوز خط السير والتصالح فى 623 مخالفة فورية مقابل تحصيل 46900 ألف جنيه غرامات،.

تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.