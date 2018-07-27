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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:05 م
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ضبط 56 سيارة ودراجة نارية مخالفة خلال حملة مرورية بالغربية

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:50 م
ضبط 56 سيارة ودراجة نارية مخالفة خلال حملة مرورية بالغربية حمله مرور - ارشيفيه
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

وأسفرت الحملة عن ضبط 56 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 322 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 134 مخالفة إنتظار خاطئ وضبط 2سيارة لتجاوز خط السير والتصالح فى  623 مخالفة فورية مقابل تحصيل 46900 ألف جنيه غرامات،.

تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 

 


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