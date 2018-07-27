ضبط 54 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

فريق المحافظات

تمكنت مديرية التموين بالمنيا ، من ضبط وتحرير 54 قضية تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين والتي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالف في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، وتم مصادرة سلع غذائية منتهية الصلاحية بأحد مطاعم الكشري الشهيرة بناحية شارع طه حسين، عبارة عن 15 كيلو جرام لحم مفروم، و24 طبق مهلبية زنة 350 جرام، و10 كيلو جرام تتبيلة فراخ ولحوم، و18 كيلو جرام بصل مبشور ومجفف، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم مصادرة 3 طن سكر، وطن و800 كيلو جرام أرز، بدون فواتير.

وفي مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية، تم تحرير 15 محضر، وتم مصادرة 4 ألاف و137 لتر سولار، وألف و117 لتر بنزين.

وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 27 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر وأخرى متنوعة مابين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن".

وأضاف ، أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.