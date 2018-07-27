ضبط 30 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت مباحث تموين القليوبية، من ضبط 30 قضية تموينية تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع أزيد من السعر، إلى جانب ضبط مجموعة من القضايا فى مجال الأدوية الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وذلك وفقا لتعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية.

كما تمكنت الحملة من تحرير 10 محاضر فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر، و7 محاضر فى مجال إدارة مصانع بدون ترخيص وسلع غذائية، و10 قضايا فى مجال عدم حمل شهادة صحية، وتحرير 3 قضايا فى مجال السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.