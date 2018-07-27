ضبط 24 ألف لتر مواد بترولية داخل محطة بالدقهلية قبل بيعه بالسوق السوداء

تمكن ضباط مباحث التموين بالدقهلية من ضبط صاحب محطة تموين وبحوزته كمية من المواد البترولية المهربة للإتجار به في السوق السوداء.

كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية قد تلقي اخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بورود بلاغا الى العميد عبد الحميد الصيرفي رئيس مباحث التموين بالشناوى بمركز شربين بقيام المدير المسئول عن محطة تموين سيارات بدون ترخيص محمد ش. ح. 45 سنة مقيم بناحية الزهراء ببلقاس بالاتجار بالمواد البترولية.

وتم تشكيل فريق بحث وتم ضبط المتهم بحيازة و تجميع 11000 لتر سولار و 13000 لتر "بنزين 80" بدون فواتير بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء مرة أخرى لتحقيق أرباح غير مشروعة و الاستفادة من فارق الدعم و الاستيلاء على المال العام بالمخالفة لأحكام القوانين.

ووجه رئيس المباحث بعمل حملة على محطة البنزين وفحصها، برئاسة الرائدين عمرو محسن و مصطفي منيسي حيث تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها و تم تحرير المحضر 873 جنح ا.د.ط مركز شربين لسنة 2018 .