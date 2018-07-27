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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:08 م
خالد صلاح
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ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية في حملة مكبرة بالفيوم

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:47 م
ضبط 11 متهما بحوزتهم أسلحة نارية في حملة مكبرة بالفيوم حملة أمنية -أرشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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شنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 11 قضية سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و7 قضايا متنوعة في مجال قضايا الآداب.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قضيتين اتجار بالمخدرات، و3 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية، وفحص 22 مسجل خطر، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتحديث ملفاتهم، وضبط 10 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات.

كما ضبطت الحملة، 167 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر، و163 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و1805 مخالفة مرورية، وتنفيذ 1033 حكما في مجال تنفيذ الأحكام، و400 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعدي

 


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