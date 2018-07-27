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ضبط عاطل لشروعه فى سرقة توك توك بالإكراه فى البدرشين

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:57 ص
ضبط عاطل لشروعه فى سرقة توك توك بالإكراه فى البدرشين توك توك -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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طارد عددا من المواطنين عاطلا وتمكنوا من ضبطه، لاتهامه بالشروع فى سرقة توك توك من قائده بالإكراه فى البدرشين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كانت تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد ضبط عاطلا لمحاولته سرقة توك توك بالإكراه فى البدرشين، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاطلين هددا سائق توك توك بسلاح أبيض، وحاولا الاستيلاء على التوك توك الخاص به، إلا أن السائق استغاث بالأهالى، الذين طاردوا المتهمين، وتمكنوا من ضبط أحدهما، حيث تحفظوا عليه ثم سلموه لرجال المباحث.

وحرر محضر بالواقعة، وجارى إعداد الأكمنة لضبط المتهم الهارب، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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