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ضبط عاطل بحوزته 4 طرب حشيش بقصد الاتجار بالغربية

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:00 ص
ضبط عاطل بحوزته 4 طرب حشيش بقصد الاتجار بالغربية طرب حشيش - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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تمكن المقدم محمد عيسوى، رئيس مباحث مركز بسيون بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، من ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضية مخدرات وبحوزته 4 طرب حشيش تزن كيلو بقصد الاتجار.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، بضبط المتهم إبراهيم.م.ع.د 23 سنة، عاطل، مقيم بقرية قسطا دائرة مركز كفر الزيات، أثناء تردده على قرية محلة اللبن دائرة مركز بسيون وبحوزته 4 طرب حشيش تزن كيلو جرامًا ومبلغ مالى 450 جنيهًا وهاتف محمول وتوك توك بدون لوحات، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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