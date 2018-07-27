ضبط سلع ومواد غذائية منتهية الصلاحية ببئر العبد فى شمال سيناء

ضبطت مباحث التموين بالاشتراك مع إدارة تموين بئر العبد بشمال سيناء، اليوم الجمعة، كمية من المواد والسلع الغذائية المنتهية الصلاحية، ونحو 1000قاروصة سجائر مهربة.

وقال محمد عيد اللواء، مدير العلاقات العامة والإعلام بمجلس مدينة بئر العبد، إنه فى إطار تواصل منظومة العمل لضبط الأسعار ومراقبة السلع قامت حملة مشتركة من مباحث التموين و إدارة تموين بئر العبد بضبط كمية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بدائرة قسم شرطة بئر العبد.

وأشار اللواء إلى أنه تحرر المحضر رقم 6 جنح أمن دوله طوارئ لسنة 2018 .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بمجلس مدينة بئر العبد، أن الحملة ضبطت عدد 1000 قاروصة من السجائر المهربة وغير الصالحة للاستخدام الآدمى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16 جنايات رمانة.

و أمرت النيابة العامة بإعدام المضبوطات من خلال لجنة مشكلة من الجهات المعنية.