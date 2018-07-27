ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة القصير جنوب البحر الأحمر من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين تخصص فى سرقة الدرجات البخارية من مدينة القصير ومحافظة قنا، والذين سبق اتهامهم فى 14 قضية سرقة وخطف، ومطلوب أحدهم فى 7 قضايا آخرى.

وردت معلومات للرائد هشام الأمير رئيس مباحث قسم شرطة القصير مفادها قيام كل من المدعو "حسين.ا" 21 سنة عاطل - مقيم بندر قنا، والسابق اتهامه فى 8 قضايا متنوعة والمطلوب ضبطه وإحضاره فى 7 قضايا أخرى، والمدعو "محمد.ب" 25 سنة ميكانيكى دراجات بخارية مقيم بندر قنا والسابق اتهامه فى 6 قضايا، و"محمد.ا" عاطل - مقيم الشئون - بندر قنا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب سرقات الدراجات البخارية بدائرة قسم القصير ودوائر الأقسام بالمديريات المتاخمة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم القصير من ضبطهم وبحوزتهم دراجتين بخاريتين مسروقين من موظف بمجلس المدينة واخر مقيم مساكن أبو النصر القصير.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بسرقة تلك المركبات، وأنهم كانوا فى طريقهم للتصرف فيها بالبيع للمدعو "الشريف.ج" 23 سنة عاطل – مركز دشنا – قنا، وأضافوا بسابقة تصرفهم بالبيع في بعض متحصلات جرائم السرقات لسالف الذكر.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وتنسيقاً وقطاع الأمن العام وأمن قنا تم استهداف مسكن المذكور بنطاق أمن قنا وتبين عدم تواجده وضبط بمسكنه دراجتين بخاريتين تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى تطوير مناقشتهم للوقوف على أبعاد نشاطهم.

من جانب آخر تبلغ لضباط وحدة مباحث قسم أول الغردقة من سائح كرواتى يفيد تضرره من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتفه المحمول عند تواجده بكافيتيريا الشباب - بشارع الشيراتون "دائرة القسم" عن طريق المغافلة.

وبإجراء التحريات السرية واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "وليد.و" عاطل – مقيم عمارة المحبة – شارع السنترال السياحى - أول الغردقة تم ضبطه وضبط الهاتف المحمول بارشادة وبمواجهته أقر بقيامه بسرقة الهاتف المحمول تحرر عن ذلك المحضر رقم 8855 جنح قسم أول الغردقة لسنة 2018 .

كذلك تمكنت مباحث البحر الأحمر من ضبط عاطل وسائقين من متعاطى المواد المخدرة حيث تم ضبط المدعو "محمود.م" عاطل مقيم سفاجا البلد – سفاجا بحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن 10 جرامات.

وشنت وحدة مباحث المرور حملة مشتركة مع مديرية الشئون الصحية للكشف على قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة أسفرت عن ضبط سائقين يقودان تحت تأثير المخدر .