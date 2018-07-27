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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:06 م
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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1430 مخالفة مرورية بكفر الشيخ

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:34 م
ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وتحرير 1430 مخالفة مرورية بكفر الشيخ حملة أمنية - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ ، بإشراف اللواء أحمد صالح، مديرالأمن ، والعميد محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي ، والعميد محمد  عبدالوهاب ، رئيس مباحث المديرية، من ضبط 3 أسلحة نارية، و10 أسلحة بيضاء،  كما تمكنت  الحملة من ضبط560جرام حشيش ، 245 قرص مخدر، بحوزة عاطلين.

كما تمكنت الحملة من ضبط  25 قضية تموينية متنوعة ،كما تمكنت الحملة من إزالة 95 حالة إشغالات طريق، وإزالة 26 حالة تعديات على أملاك الدولة.

وتمكنت الحملة المرورية من تحرير 1430خالفة مرورية متنوعة ، وضبط 6دراجات بخارية بدون لوحات معدنية.

 

 


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