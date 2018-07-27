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ضاحى خلفان: مصر والسعودية والإمارات فطنوا للعبة دويلة قطر المشبوه

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:43 م
ضاحى خلفان: مصر والسعودية والإمارات فطنوا للعبة دويلة قطر المشبوه ضاحى خلفان
كتب هيثم سلامة
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أكد الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبى، أن دول مصر والسعودية والإمارات، أدركوا الدور القطرى المشبوه، وفطن قادتها وشعوبها للعبة دويلة قطر، ودورها فى خطة ثورات الهدم.

وكتب ضاحى خلفان، عبر حسابه على "تويتر": "الحقيقة أن الشعب المصرى.. والمملكة والإمارات والسودان والأردن.. هذه الدول أدركت الدور القطرى المشبوه.. وتصدت له.. وكان لابد من إفشال ربيع الدمار القطرى".

وأضاف قائلاً: "أهل قطر يعلمون تماما أن حكومتهم لطخت يدها فى إشعال الفتن بالوطن العربى، ولفقت ثورات ربيع الدمار القطرى، ولا تزال قطر تلعب نفس دور البطل الشرير فى الفيلم".

وتابع:" تحية لمصر والمملكة والإمارات بالذات هذه الدول الثلاث فطن قادتها وشعوبها للعبة قطر ودورها فى خطة ثورات الهدم القطرى".

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

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