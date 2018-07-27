صور.. وزير الدفاع يزور عددا من مراكز التدريب ويلتقى الجنود المستجدين وأسرهم

كتب زكى القاضى

زار الفريق محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة لتفقد منظومة الإعداد الأساسى والتأهيل العسكرى للجنود المستجدين، والاطمئنان على الحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل منذ لحظة إنضمامه للقوات المسلحة والتى تساعد على سهولة وتنميه المهارات الفنية والتخصصية لكافه العناصر فى مختلف المجالات .

ووجه القائد العام للقوات المسلحة التحية والتقدير لأهالى المجندين أثناء زيارتهم لذويهم بمراكز التدريب لما يتحملوه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم علي المبادئ والقيم الراسخه فى حب الوطن ، مقدماً الشكر والعرفان للأسرة المصرية الأصيلة لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء، مؤكداً حرص القوات المسلحة على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بمقاتليها .

وأشار القائد العام للقوات المسلحة، أثناء تفقده لمراكز التدريب إلى أهمية الحفاظ على المستوى المتميز والقدرات البدنية والمهارية والثقة العالية بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية باعتبارهم الركائز الأساسية لبناء الفرد المقاتل للقوات المسلحة، وأن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر باعتبارهم جزء أصيل من شبابها تتواصل بهم مسيرة القوات المسلحة يحمون الوطن ويزودون عن أرضه وحدوده ويدافعون عن عزته وكرامته .

وأكد الفريق محمد زكى، حرص واهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها، وأن هذا لن يتأتى إلا بإعداد فرد مقاتل قوى بدنياً وبحالة صحية جيدة وله انتماء شديد لوطنه، قادراً على العطاء ضمن منظومة القوات المسلحة التى تمتلك القدرة على حماية تراب ومقدسات الوطن وتكون صمام القوة والأمان والجدار القوى الذى يحمى السلام والتنمية .

من جانبهم، أشاد أسر الجنود المستجدين بالروح المعنوية العالية التى وجدوا أبنائهم عليها، مؤكدين أن التحول من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية لم يكن أمراً سهلاً لولا وجود أبنائهم بين نخبة من أفضل القادة والضباط الذين ساعدوهم على الارتقاء إلى هذه المسؤلية الكبرى ليكونوا امتداد لأجيال سبقوهم فى تلبية خدمة الوطن بكل فخر واعتزاز .

حضر الزيارة عدد من قادة القوات المسلحة .







