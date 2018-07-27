صور.. وزيرة الصحة: توسعات بمعهدى الرمد والجيزة لاستقبال حالات قوائم الانتظار

كتب آية دعبس - تصوير حسن محمد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معهد الرمد التذكاري أهم معهد يقدم خدمات امراض العيون بعد ضم معهد رمد الجيزة، وأصبح قادرا على استقبال عدد حالات أكبر، مشيرة إلى أن هناك توسعات بـ 10 غرف عمليات، وزيادة بعدد الحالات، ليشارك فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأضافت، خلال جولتها بمعهد الرمد التذكاري، أن الكوادر في المعهد على أعلى مستوى، مؤكده أنها تتوقع مستوى أداء جيد للقائمين عليه، حيال القضاء على حالات قوائم الانتظار، كما إن هذا المعهد عمره أكثر من 104 سنة ويضم خبراء من كافة المجالات.

وأكدت وزيرة الصحة، أن التسعيرة المطبقة مع الحالات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة هى تسعيرة التأمين الصحى الجديد، ونفس طرق الإحالة، التى سيتم اتباعها، مؤكدة أن قوائم انتظار التأمين الصحى ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وأن معدلات القضاء على قوائم الانتظار تسير بشكل أسرع مما توقعت الوزارة، متابعة: فخورة لتكاتف مستشفيات مصر لنجاح تلك المبادرة .