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صور.. وزيرة الصحة: توسعات بمعهدى الرمد والجيزة لاستقبال حالات قوائم الانتظار

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:06 م
صور.. وزيرة الصحة: توسعات بمعهدى الرمد والجيزة لاستقبال حالات قوائم الانتظار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب آية دعبس - تصوير حسن محمد
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معهد الرمد التذكاري أهم معهد يقدم خدمات امراض العيون بعد ضم معهد رمد الجيزة، وأصبح قادرا على استقبال عدد حالات أكبر، مشيرة إلى أن هناك توسعات بـ10 غرف عمليات، وزيادة بعدد الحالات، ليشارك فى مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.
 
وأضافت، خلال جولتها بمعهد الرمد التذكاري،  أن الكوادر في المعهد على أعلى مستوى، مؤكده أنها تتوقع مستوى أداء جيد للقائمين عليه، حيال القضاء على حالات قوائم الانتظار، كما إن هذا المعهد عمره أكثر من 104 سنة ويضم خبراء من كافة المجالات.
 
وأكدت وزيرة الصحة، أن التسعيرة المطبقة مع الحالات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة هى تسعيرة التأمين الصحى الجديد، ونفس طرق الإحالة، التى سيتم اتباعها، مؤكدة أن قوائم انتظار التأمين الصحى ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، وأن معدلات القضاء على قوائم الانتظار تسير بشكل أسرع مما توقعت الوزارة، متابعة: فخورة لتكاتف مستشفيات مصر لنجاح تلك المبادرة .
 
وأوضحت أن عدد المستشفيات التى تشارك بالقضاء على قوائم الانتظار، 24 مستشفى فى جميع محافظات مصر.
 
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (1)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (2)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (3)
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (4)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (5)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (6)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (7)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (8)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (9)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (10)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (11)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (12)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (13)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (14)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (15)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (16)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (17)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (18)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (19)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (20)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (21)
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (22)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (23)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (24)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (25)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (26)
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (27)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (28)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (29)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (30)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (31)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (32)
 
 
 
 

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صور.. وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وزيرة الصحة

قوائم الانتظار

مستشفيات الرمد




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