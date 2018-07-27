صور.. وزيرة الصحة: الوزارة تسدد للمستشفيات تكاليف الجراحات العاجلة بالأسعار الجديدة

كتبت آية دعبس - تصوير حسن محمد

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن معهد الرمد التذكارى، قام بإجراء الجراحات لكل الحالات التى تم تحويلها من قبل لجنة القضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الحرجة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الوزارة تسدد للمستشفيات المتعاقدة مع التأمين الصحى تكاليف الجراحات بالأسعار الجديدة التى تم تعديلها مؤخرا، وفقا لمنظومة التأمين الصحى الشامل.

وأضافت خلال جولتها بمعهد الرمد التذكاري، بعد ظهر الجمعة27 يوليو، بحضور رئيس أمانة المستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور هانى نصر، أن المعهد نفذ عدد من الحالات المرضية التى أجرت عمليات ترقيع القرنية، والمياه البيضاء، كما تفقدت قسم العمليات .