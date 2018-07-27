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الجمعة، 27 يوليه 2018 04:03 م
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صور.. وزيرة الصحة: الوزارة تسدد للمستشفيات تكاليف الجراحات العاجلة بالأسعار الجديدة

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:38 م
صور.. وزيرة الصحة: الوزارة تسدد للمستشفيات تكاليف الجراحات العاجلة بالأسعار الجديدة الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان
كتبت آية دعبس - تصوير حسن محمد
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن معهد الرمد التذكارى، قام بإجراء الجراحات لكل الحالات التى تم تحويلها من قبل لجنة القضاء على قوائم انتظار مرضى التدخلات الحرجة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الوزارة تسدد للمستشفيات المتعاقدة مع التأمين الصحى تكاليف الجراحات بالأسعار الجديدة التى تم تعديلها مؤخرا، وفقا لمنظومة التأمين الصحى الشامل.
 
وأضافت خلال جولتها بمعهد الرمد التذكاري، بعد ظهر الجمعة27 يوليو، بحضور رئيس أمانة المستشفيات والمعاهد التعليمية الدكتور هانى نصر، أن المعهد نفذ عدد من الحالات المرضية التى أجرت عمليات ترقيع القرنية، والمياه البيضاء، كما تفقدت قسم العمليات .
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (1)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (2)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (3)
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (4)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (5)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (6)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (7)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (8)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (9)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (10)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (11)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (12)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (13)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (14)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (15)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (16)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (17)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (18)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (19)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (20)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (21)
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (22)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (23)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (24)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (25)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (26)
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (27)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (28)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (29)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (30)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (31)
 
 
هالة زايد وزيرة الصحة تصل معهد الرمد لمتابعة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار (32)
 
 
 
 

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وزيرة الصحة

رمد

معهد الرمد التذكارى




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