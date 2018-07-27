صور.. نقل رفات جنود أمريكيين من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة

واشنطن (رويترز)

قال البيت الأبيض، يوم الخميس إن كوريا الشمالية نقلت إلى الولايات المتحدة رفات عدد من الجنود الذين قتلوا فى الحرب الكورية.

وكانت إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا فى الحرب الكورية بين عامى 1950 و1953 واحدة من المسائل التى تم الاتفاق عليها خلال قمة غير مسبوقة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى سنغافورة يوم 12 يونيو.



استقبال عسكرى لرفات الجنود



رفات الجنود



طائرة أمريكية تصل لنقل رفات الجنود



نقل رفات الجنود الأمريكيين