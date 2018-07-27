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الجمعة، 27 يوليه 2018 06:13 ص
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صور.. "ناسا" تنشر صورا مذهلة احتفالا بالذكرى الـ60 لتأسيسها

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:55 ص
صور.. "ناسا" تنشر صورا مذهلة احتفالا بالذكرى الـ60 لتأسيسها صورة مذهله لظاهرة كونية التقطتها ناسا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب
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نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا مذهله نقلا عن وكالة "ناسا"، احتفالا بالذكرى الـ60 لتأسيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يوم 27 يوليو عام 1958 .

وهو اليوم الذى وقع فيه الرئيس الأمريكى دوايت ايزنهاور على القانون الذى أقره الكونجرس، الخاص بإنشاء مؤسسة تهتم بدراسة الفضاء الخارجى، وتضم هذه المؤسسة التى تحتفل هذا اليوم 27 يوليو بالذكرى الـ 60 لتأسيسها أكثر من 18 ألف موظف .

ومن ناحية أخرى، حذر مجموعة من خبراء الفضاء وبعض المشرعين، من أن سوء التخطيط ونقص التمويل سيؤخر خطط ناسا للوصول إلى المريخ حتى عام 2050 على الأقل.

 ووفقا لموقع "ديلى ميل " البريطانى، كانت الولايات المتحدة تهدف إلى السير نحو الوصول إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2030 ، ولكن - بناءً على التمويل الحالى - من المرجح أن تحقق هدفها عام 2050، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ.

 
أحد رواد الفضاء في مهمة الفضاء أبولو 12
أحد رواد الفضاء في مهمة الفضاء أبولو 12

 

اطلاق صاروخ للفضاء يوليو 1969
اطلاق صاروخ للفضاء يوليو 1969

 

التقاط صورة لظاهرة كونية من تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا
التقاط صورة مذهله لظاهرة كونية 

 

الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يتفقد أعمال ناسا
الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يتفقد أعمال ناسا

 

الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون يطمأن على رواد الفضاء
الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون يطمأن على رواد الفضاء

 

القطب الجنوبي للمشتري
القطب الجنوبي للمشتري

 

تلسكوب ناسا يرصد نجوم المجرة
تلسكوب ناسا يرصد نجوم المجرة

 

حلقات زحل والقمر الثلجي تيثيس
حلقات زحل والقمر الثلجي تيثيس

 

رائد الفضاء إدوين إلدرين في أول مهمة هبوط على سطح القمر
رائد الفضاء إدوين إلدرين في أول مهمة هبوط على سطح القمر

 

رحلة استكشاف على سطح المريخ
رحلة استكشاف على سطح المريخ

 

سطح المريخ
سطح المريخ
صورة للأرض من الفضاء
صورة للأرض من الفضاء

 

صورة للأرض من سطح القمر
صورة للأرض من سطح القمر

 

كسوف الشمس
كسوف الشمس

 

ناسا ترصد أحد الظواهر الكونية
ناسا ترصد أحد الظواهر الكونية

 


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