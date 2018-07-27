صور.. "ناسا" تنشر صورا مذهلة احتفالا بالذكرى الـ60 لتأسيسها

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، صورا مذهله نقلا عن وكالة "ناسا"، احتفالا بالذكرى الـ60 لتأسيس وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" يوم 27 يوليو عام 1958 .

وهو اليوم الذى وقع فيه الرئيس الأمريكى دوايت ايزنهاور على القانون الذى أقره الكونجرس، الخاص بإنشاء مؤسسة تهتم بدراسة الفضاء الخارجى، وتضم هذه المؤسسة التى تحتفل هذا اليوم 27 يوليو بالذكرى الـ 60 لتأسيسها أكثر من 18 ألف موظف .

ومن ناحية أخرى، حذر مجموعة من خبراء الفضاء وبعض المشرعين، من أن سوء التخطيط ونقص التمويل سيؤخر خطط ناسا للوصول إلى المريخ حتى عام 2050 على الأقل.

ووفقا لموقع "ديلى ميل " البريطانى، كانت الولايات المتحدة تهدف إلى السير نحو الوصول إلى الكوكب الأحمر بحلول عام 2030 ، ولكن - بناءً على التمويل الحالى - من المرجح أن تحقق هدفها عام 2050، وفقًا لأحد أعضاء مجلس الشيوخ.



أحد رواد الفضاء في مهمة الفضاء أبولو 12



اطلاق صاروخ للفضاء يوليو 1969



التقاط صورة مذهله لظاهرة كونية



الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يتفقد أعمال ناسا



الرئيس الأمريكي السابق ريتشارد نيكسون يطمأن على رواد الفضاء



القطب الجنوبي للمشتري



تلسكوب ناسا يرصد نجوم المجرة



حلقات زحل والقمر الثلجي تيثيس



رائد الفضاء إدوين إلدرين في أول مهمة هبوط على سطح القمر



رحلة استكشاف على سطح المريخ



سطح المريخ

صورة للأرض من الفضاء



صورة للأرض من سطح القمر



كسوف الشمس