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صور.. محافظة أسوان تستقبل 180 سائحا إسبانيا فى أول رحلة سياحية

الجمعة، 27 يوليه 2018 02:49 م
صور.. محافظة أسوان تستقبل 180 سائحا إسبانيا فى أول رحلة سياحية محافظة أسوان تستقبل 180 سائحا اسبانيا في أول رحلة سياحية
أسوان ندى سليم
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 استقبلت محافظة أسوان اليوم الجمعة، وسط أجواء احتفالية لفرق الفنون الشعبية، أول رحلة طيران سياحية شارتر قادمة مباشرة من مطار مدريد بإسبانيا إلى مطار أسوان الدولى، بعد مرور 9 سنوات، حيث ضمت الرحلة 180 سائحا إسبانيا وذلك ضمن رحلات الشارتر المنتظمة أسبوعياً بين أسوان ومدريد. 

من جانبه أعطى اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان توجيهاته للمختصين بالاستعداد الجيد لبداية بشائر الموسم السياحى، سواء على مستوى النظافة العامة والتجميل للمدينة، مع تجهيز المراسى السياحية و تهيئة مداخل ومخارج المعالم السياحية المدرجة فى البرنامج السياحى للفوج الأسبانى، لافتاً إلى أن أسوان ترحب دائماً وتفتح ذراعيها لإستقبال كافة الوفود السياحية من دول العالم المختلفة وخاصة السائح الإسبانى من خلال توفير عوامل استمتاع السائحين والزائرين بأجمل المقاصد السياحية المصرية.

وأشار حجازى إلى أن وصول هذا الفوج السياحى من أسبانيا والتى تعتبر ضمن أكبر دول العالم فى صناعة السياحة  إلى أسوان ثم الأقصر، يؤكد على ما تتمتع به مصر حالياً من الإستقرار،  مما سينعكس بدوره فى الترويج والتسويق السياحى الجيد لمصر. 

يذكر  أن البرنامج السياحى للفوج الإسبانى يتضمن زيارة عدد من المواقع الأثرية والسياحية بمحافظة أسوان على مدار 4 أيام منها معابد فيلة ومعبدى أبوسمبل وقرية غرب سهيل، بجانب زيارة معبدى كوم أمبو وإدفو أثناء توجه الفوج إلى مدينة الأقصر خلال الرحلة النيلية .

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