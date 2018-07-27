صور.. لجنة أراضى الدولة: استرداد 22 ألف فدان ومليون و455 ألف متر مربع

ارتفعت حصيلة الموجة العاشرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى تنفذها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية إلى مليون و455 ألف متر مربع أراضى مبانى تم استردادها وأكثر من 22 ألف فدان أراض زراعية.

وكشف تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية أن أراضى البناء تم استردادها بعد إزالة نحو 1828 حالة تعد فى 25 محافظة، بينما تم استرداد الأراضى الزراعية من خلال إزالة 426 حالة تعد فى 18 محافظة.

وكشف التقرير الذى تسلمته الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغنى أن محافظة الجيزة هى الأكبر فى مساحات الأراضى الزراعية التى تم استردادها بمساحة 16 ألفا و400 فدان، تليها الوادى الجديد بمساحة 1744 فدانا ثم الإسماعيلية بنحو 1035 فدانا، وفى الأراضى البناء جاءت الإسكندرية فى المقدمة بنحو 382 ألف متر مربع ثم القليوبية بمساحة 125 ألف متر ثم أسوان بمساحة ١٠٧ آلاف متر مربع.

وأكد التقرير الذى اعتمده اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن التنسيق بين هيئة العمليات بالقوات المسلحة والداخلية وبين التنمية المحلية وكل المحافظات والجهات المعنية أسهم بشكل واضح فى نجاح الموجة العاشرة وورفع معدلات الأداء لتحقيق أهدافها، وأشار إلى أن الموجة مستمرة على مدى الأيام القادمة، وفقا للقواعد التى تم وضعها وفى مقدمتها عدم المساس بالأراضى التى تتوافر لها شروط التقنين وقدمت عنها طلبات للجان المحافظات وكذلك عدم التهاون فى حق الدولة.

وأكد التقرير أن جميع الأراضى التى يتم استردادها توضع لها بالتنسيق مع الجهات المعنية قواعد لمنع عودة التعدى عليها.