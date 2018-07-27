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صور.. شاهد بدء الخسوف للقمر فى سماء مدينة الأقصر

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:15 م
صور.. شاهد بدء الخسوف للقمر فى سماء مدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت سماء مدينة الأقصر، منذ قليل، بدء الخسوف الجزئى للقمر مع دقات التاسعة مساءاً، وسط رصد عدد من الهيئات والمؤسسات للخسوف الذى يعتبر تآكلاً ظاهرياً فى قرص القمر مع بعض النقصان فى درجة لمعانه، ويأتى ذلك تزامنا مع الخسوف الكلى للقمر والذى يعد الخسوف الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرين .

ومن المقرر أن يصبح الخسوف كلياً فى الساعة 9:30 مساء باعتام كامل القمر ويستمر حتى الساعة 11:45 مساءً ليعود الخسوف جزئياً من جديد، لافته إلى أنه ينسلخ القمر تماماً من منطقة ظل الأرض فى الساعة 12:19 بعد منتصف الليل لكنه يبقى فى منطقة شبه الظل (التى لا تميزها العين المجردة) حتى الساعة 1:29 بعد منتصف الليل.

 ويتابع عدد كبير من الزائرين حول الجمهورية الخسوف من خلال تليسكوبات مجهزة ودقيقة، ويتابع البعض الآخر من خلال البث المباشر المذاع على شاشة العرض والتى تنقل  كافة مراحل الخسوف من التليسكوب الرئيسى، واستعان بعض الزائرين بنظارات معظمة لرصد الظاهرة.

 والخسوف الكلى للقمر يتفق وسطه مع توقيت بدر شهر ذى القعدة لعام 1439 هجريا، ويغطى ظل الأرض 161 % تقريبا من سطح القمر، ويعتبر الخسوف الكلى للقمر الأطول بمصر والوطن العربى فى القرن الواحد والعشرون.

 

خسوف القمر بالأقصر (1)
 

 

خسوف القمر بالأقصر (2)
 

 

خسوف القمر بالأقصر (3)
 
 
 
خسوف القمر بالأقصر (4)

 


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