صور.."سلعوة" تعقر 18 شخصا بأسيوط.. والأمن ينجح فى قتلها

أسيوط - هيثم البدري

أصيب ١٨ شخصا بعقر حيوان مفترس "سلعوة"، بمركز ديروط بمحافظة أسيوط، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج والأمصال اللازمة، فيما نجحت قوات الأمن فى قتل الحيوان.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن لأسيوط، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد إصابة أكثر من ١٨ شخصا بعقر حيوان مفترس"سلعوة" يرجح نزوله من الجبل، وبالانتقال تبين وقوع الحوادث بالفعل وقامت قوات الأمن بمطاردة الحيوان وقتله، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



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