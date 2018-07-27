صور.. حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة لمبانى مخالفة

الأقصر – أحمد مرعى

واصل رجال إدارة حماية نهر النيل، من فعاليات الموجة العاشرة لإزالة الحالات الصارخة من التعديات على مجرى نهر النيل العظيم، ووذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة.

وقامت الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة قنا بالأقصر بتنفيذ عدد (12) قرار إزالة عبارة عن مبانى بمسطح 1255 م2 بزمام تفتيش نيل الأقصر - محافظة الأقصر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، وتم تحصيل مبلغ 321375 فقط و قدره ثلاثمائة و واحد و عشرون الفا و ثلاثمائة و خمسة و سبعون جنيها قيمة التعدى علي المراسي السياحية.



حماية نهر النيل بالأقصر تنفذ 12 قرار إزالة لمباني بزمام نهر النيل



جانب من حملات ازالة التعديات بنهر النيل