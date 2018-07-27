صور.. بشار الأسد يستقبل عائلات جنود روس قتلوا دفاعا عن سوريا

كتب محمد تهامى زكى

استقبل الرئيس السورى بشار الأسد، عائلات عدد من الشهداء الروس الذين قتلوا دفاعا عن سوريا، ثم قام بوضع الزهور على نصب الجندى المجهول فى دمشق.

وكتب حساب الرئاسة السورية عبر تويتر: "الرئيس الأسد يستقبل عائلات عدد من الشهداء الروس الذين ارتقوا دفاعا عن سوريا، وكانت هذه العائلات قد شاركت مع عائلات عدد من الشهداء الأبطال السوريين، بحضور السيدة أسماء الأسد".

وقام الأسد، بوضع إكليل من الزهور على نصب الجندى المجهول فى دمشق، إجلالا وإكبارا لأرواح آبائهم وأبنائهم الأبطال.





وقال الأسد لأسر الضحايا: "نحن في سوريا نفتخر دوما بالأبطال، والأبطال بالنسبة لنا اليوم هم الأشخاص الذين يدافعون عن وطننا، وآباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوتكم هم أبطال، نحن نفتخر بهم كما نفتخر بأى بطل سورى".

وأضاف الأسد: "آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوتكم كانوا يقاتلون الإرهاب في سوريا إلى جانب الأبطال السوريين، هذا الإرهاب ينتقل من بلد لبلد ويقتل الناس فى أى مكان، هم لم يدافعوا فقط عن الشعب السورى وإنما عن الشعب الروسى والكثير من الشعوب الأخرى أيضا".





وتابع الأسد: "نحن نعيش شيئاً مشابهاً للحرب الوطنية العظمى التى مرت بها روسيا عندما دخل النازيون إلى بلدكم وبدأوا يقتلون الملايين من الروس فقط لأنهم يحبون وطنهم، ولكن روسيا وأبطالها في ذلك الوقت لم يدافعوا فقط عن روسيا وإنما عن كل الإنسانية فى كل العالم".





فى السياق ذاته، قالت أسماء الأسد قرينة الرئيس السورى، لعائلات الشهداء السوريين والروس فى نصب الجندى المجهول: "هذا المكان لكل شهيد ضحى وسال دمه على تراب هذه الأرض ليحميها من المعتدين والغزاة، لكل شهيد ضحى بروحه ليحمى أرواح غيره".





وأضافت: "مفهوم الشهادة سام، فهو لا يعرف لا جنسية ولا حدود ولا أرض، على هذه الأرض سالت دماء الكثير من الشهداء من محور كامل حارب الإرهاب ورفض الذل والتبعية، الأوطان لا تحمى بالكلام والشعارات بل تحتاج أرواحا تدافع عنها جيلا بعد جيل، وطالما هناك أجيال مثلكم آباؤهم كآبائكم فلا خوف على هذه الأرض ولا على أى أرض فيها عزة وكرامة جنود كالأبطال السوريين والروس، الرحمة لآبائكم ولكل شهدائنا".



















