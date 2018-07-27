صور.. بدء خسوف القمر وتليسكوب مرصد حلوان ينقل بث مباشر للزائرين

بدأ، قبل قليل، الخسوف الكلى للقمر بمرحلة شبه الظل وهى المرحلة التى لن ترى العين المجردة أى تغيير يذكر فى هذه المرحلة.

ويتابع عدد كبير من الزائرين بمرصد حلوان الخسوف من خلال تليسكوبات مجهزة ودقيقة، ويتابع البعض الآخر من خلال البث المباشر المذاع على شاشة العرض، والتى تنقل كافة مراحل الخسوف من التليسكوب الرئيسى، واستعان بعض الزائرين بنظارات معظمة لرصد الظاهرة.

ويبدأ تلامس القمر مع ظل الأرض فى الساعة 8:24 مساء، وبداية من هذا التوقيت، سيلاحظ المشاهد تآكلاً ظاهرياً فى قرص القمر مع بعض النقصان فى درجة لمعانه.

ويصبح الخسوف كلياً فى الساعة 9:30 مساء باعتام كامل القمر، ويستمر حتى الساعة 11:45 مساء ليعود الخسوف جزئياً من جديد، كما ينسلخ القمر تماماً من منطقة ظل الأرض فى الساعة 12:19 بعد منتصف الليل، لكنه يبقى فى منطقة شبه الظل (التى لا تميزها العين المجردة) حتى الساعة 1:29 بعد منتصف الليل.