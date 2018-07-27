صور.. بدء إجراءات نزع ملكية 41 فدانا لاستكمال إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية

أسيوط محمود عجمى

أكد المهندس عبد الحكيم مصطفى رسلان مدير عام هيئة المساحة بأسيوط، أنه تم حصر مساحات الأراضى، التى سيتم نزع ملكيتها من الأهالى لاستكمال طريق الهضبة، وبلغت إجمالى مساحة 41 فدان موزعة على جزئيين فى قرية درنكة ومدينة أسيوط، مؤكدًا على البدء فى عملية تفريد المساحات لتقدير التعويضات والبدء فى صرفها لأصحاب الأراضى الواقعة داخل المشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته لجنة نزع ملكية الأراضى الواقعة داخل مشروع الهضبة الغربية بأسيوط، لبحث البدء فى أعمال نزع الملكية وصرف التعويضات للمزارعين الواقعة أراضيهم داخل المشروع، بحضور المهندس نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط، والمهندس محمد فوزى النشار رئيس هيئة الجهاز المركزى للتعمير بوسط وشمال الصعيد، والمهندس عبد الحكيم رسلان مدير عام هيئة المساحة بأسيوط، والمهندس محمود مرسى المشرف على التنسيق بين هيئة المساحة وجهاز التعمير وشركة المقاولون العرب.

وقال المهندس محمد فوزى النشار رئيس هيئة الجهاز المركزى للتعمير بوسط وشمال الصعيد، إن طريق الهضبة ممتد بطول حوالى 4 كيلو وسط الأراضى الزراعية بزمام قرية درنكه وغرب مدينة أسيوط وتجرى الآن أعمال نزع الملكية لهذه المساحة وقامت هيئة المساحة بحصر الأراضى الواقعة داخل المشروع، وملكها الظاهرين وتم إيداع التعويضات المخصصة لهذه الأراضى بهيئة المساحة لصرفها فور تقديم مستندات ملكية الأراضى الواقعة بالمشروع .

وأوضح المهندس نبيل الطيبى رئيس مركز ومدينة أسيوط، أن مشروع الهضبة يقع على مساحة 6 آلاف فدان مجتمعات عمرانية غرب أسيوط، وذلك ضمن اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنمية المستدامة، وقامت لجنة مشكلة من المساحة وهيئة المجتمعات العمرانية بمتابعة من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط بعقد أكثر من اجتماع مع المزارعين والاتفاق على نزع ملكية 41 فدان من المزارعين للمنفعة العامة، والتى تقع داخل مشروع طريق الهضبة الجديد والتراضى، خاصة وأن هذا المشروع عام يخدم محافظة أسيوط لربطه الطريق الصحراوى الغربى بالكوبرى العلوى بمدينة أسيوط وطريق أسيوط الصحراوى الشرقى.

وكان محافظ أسيوط، المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، أعلن عن صدور قرار المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إنشاء طريق هضبة أسيوط الغربية بمحافظة أسيوط بطول 22.6 كم على الأراضى الموضحة حدودها ومساحتها ومعالمها بالمذكرة والرسومات والخرائط المساحية المعنية من أعمال المنفعة العامة، والذى نص فى مادته الثانية على أنه يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه بالمادة السابقة، والبالغ مساحتها (41) فدانا (بطول 4.4 كم وبعرض متوسط 30 مترا) والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة المعنية والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف ذات الصلة.

وقال محافظ أسيوط، إن أهمية مشروع "مدينة ناصر" بمنطقة هضبة أسيوط الغربية يتركز فى تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة فى المحافظة وتوفير حلول عاجلة لمشاكل الإسكان والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات فى مدينة أسيوط، فضلاً عن توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، موضحا أن تخطيط مدينة ناصر بمنطقة الهضبة الغربية جاء ليتواكب مع متطلبات العصر من حيث إقامة المدن الذكية الجديدة التى تلبى احتياجات المواطن، لافتاً إلى تخصيص مساحة 6006 أفدنة من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة التجمع العمرانى الجديد، والذى يحتوى على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية "صناعات صغيرة ومتوسطة" وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولى.



































