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صور.. المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر تنظم ندوة حول تاريخ سيناء

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:29 م
صور.. المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر تنظم ندوة حول تاريخ سيناء جانب من فعاليات الندوة
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد فرع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مكتبة الأزهر الشريف فرع القرنة، ندوة تحت عنوان ( تاريخ الحياة العسكرية المصرية والتنمية فى سيناء)، برعاية الشيخ محمد محمد الطيب رئيس فرع المنظمة، والشيخ محمد الرملى حسين الأمين العام للمنظمة.

وتحدث خلال الندوة الشيخ دسوقى محمد عابد موجة عام بالوعظ، عن تاريخ الحياة العسكرية وموقف الجيش المصرى مع الدول العربية، ومساندة هذ الدول للجيش المصرى فى حرب السادس من أكتوبر، كما تحدث الشيخ حجاج أحمد محمدين موجه عام بالوعظ، عن التنمية فى سيناء والمشروعات المقامة بها.

حضر الأمسية إبراهيم حسن  مديرعام المكتبة، ورحب بالحضور الكريم، كما تحدث ضياء الهمامى مدير فرع المنظمة، ووضح دور المنظمة ونشاطها داخل المحافظة، كما فتح حوار مع الحضور لعرض مقترحات تفيد المحافظة من خلال المنظمة، بحضور عدد من المواطنين ورجال الوعظ وموظفى المكتبة.

المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر (2)
المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر 

 

المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر (3)
المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر

 

المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر (1)
المنظمة العالمية لخريجى الأزهر بالأقصر

 


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