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صور.. اللمسات النهائية بجامعة القاهرة لاستضافة المؤتمر السادس للشباب

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:52 م
صور.. اللمسات النهائية بجامعة القاهرة لاستضافة المؤتمر السادس للشباب اللمسات النهائية بجامعة القاهرة لاستضافة المؤتمر السادس للشباب
كتب محمد الجالى
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تشهد جامعة القاهرة غداً السبت ولمدة يومين فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، في دورةٍ جديدة من دورات هذه المؤتمرات، والتي خلقت حالة جديدة من التواصل والحوار البناء بين مختلَف فئات المجتمع، وبين رجالات الدولة ومسئوليها من مختلَف قطاعات ومفاصل الدولة، وذلك تحت رعاية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
 
 
ورصد "اليوم السابع" الاستعدادات النهائية لاستضافة المؤتمر، حيث تزينت جامعة القاهرة، وراجع المنظمون اللمسات النهائية للقاعات التى ستشهد الفعاليات.
 
اللمسات النهائية بجامعة القاهرة لاستضافة المؤتمر السادس للشباب (1)
 

 

اللمسات النهائية بجامعة القاهرة لاستضافة المؤتمر السادس للشباب (2)
 

 

اللمسات النهائية بجامعة القاهرة لاستضافة المؤتمر السادس للشباب (3)
 

 

اللمسات النهائية بجامعة القاهرة لاستضافة المؤتمر السادس للشباب (4)
 

 

اللمسات النهائية بجامعة القاهرة لاستضافة المؤتمر السادس للشباب (5)
 

 

اللمسات النهائية بجامعة القاهرة لاستضافة المؤتمر السادس للشباب (6)
 

 

اللمسات النهائية بجامعة القاهرة لاستضافة المؤتمر السادس للشباب (7)
 

 


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