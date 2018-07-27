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صور.. الحر يجوب العالم والسكان يفرون إلى الشواطئ والمنتزهات

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:04 م
صور.. الحر يجوب العالم والسكان يفرون إلى الشواطئ والمنتزهات أطفال بريطانيون يهربون من حرارة الشمس إلى المياه
كتب محمد سعودى – تصوير وكالات
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تشهد العديد من دول العالم موجة حر شديدة، اليوم الجمعة، خاصة فى ألمانيا والنمسا وباكستان وفرنسا وبريطانيا وغيرها من دول العالم، مما دفع سكان هذه البلدان إلى الفرار نحو الشواطئ والمنتزهات للاستماع بالمياه وهربا من حرارة الشمس.

وخلال  الأسابيع الماضية، شهدَ العالم أكبر موجةِ حر، امتدت من اليابان وشمال إفريقيا جنوبا حتى السويد وكندا شمالا، وأدت لمقتل المئات من الأشخاص فى مناطق مختلفة.

وتوجه السكان فى ألمانيا والنمسا وباكستان وفرنسا وبريطانيا إلى الشواطئ والمنتزهات بعدما ارتفعت درجات الحرارة فى هذه البلدان، حسبما أظهرت صور بثتها وكالتا رويترز وفرانس برس.

أطفال بريطانيون يلعبون فى المياه
أطفال بريطانيون يلعبون فى المياه

 

أطفال يسبحون فى باكستان
أطفال يسبحون فى باكستان

 

أطفال يستمتعون بالمياه فى باكستان
أطفال يستمتعون بالمياه فى باكستان

 

المياه فى ألمانيا
المياه فى ألمانيا

 

الهروب من حرارة الشمس فى فرنسا
الهروب من حرارة الشمس فى فرنسا

 

شاطئ فى المانيا
شاطئ فى المانيا

 

شاطئ فى فرنسا
شاطئ فى فرنسا

 

شواطئ ألمانيا
شواطئ ألمانيا

 

طفل يلعب فى النمسا
طفل يلعب فى النمسا

 

طفل يهرب من حرارة الشمس فى النمسا
طفل يهرب من حرارة الشمس فى النمسا

 


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