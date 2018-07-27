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صور.. البحوث الفلكية تجهز تليسكوبات دقيقة وكاميرات حساسه لرصد الخسوف الكلى للقمر

الجمعة، 27 يوليه 2018 07:41 م
صور.. البحوث الفلكية تجهز تليسكوبات دقيقة وكاميرات حساسه لرصد الخسوف الكلى للقمر البحوث الفلكية تجهز تليسكوبات دقيقة وكاميرات حساسه
كتب محمود راغب - تصوير محمد فوزى
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بدأ منذ قليل فريق من أساتذة أبحاث الشمس والفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، تهيئة عدد كبير من التليسكوبات والكاميرات الحساسة لرصد الخسوف الكلى للقمر الذى يترقب حدوثه خلال دقائق ويصنف بالخسوف الكلى الأطول فى القرن الواحد والعشرين .
 
 
يبدأ الخسوف الكلى للقمر بمرحلة شبه الظل في الساعة 7:15 مساءً ولن ترى العين المجردة أي تغيير يذكر في هذه المرحلة.
 
 
ويبدأ تلامس القمر مع ظل الأرض في الساعة 8:24 مساءً وبداية من هذا التوقيت سيلاحظ المشاهد تآكلاً ظاهرياً في قرص القمر مع بعض النقصان في درجة لمعانه.
 
ويصبح الخسوف كلياً في الساعة 9:30 مساء باعتام كامل القمر ويستمر حتى الساعة 11:45 مساءً ليعود الخسوف جزئياً من جديد، لافته إلى أنه ينسلخ القمر تماماً من منطقة ظل الأرض في الساعة 12:19 بعد منتصف الليل لكنه يبقى في منطة شبه الظل (التي لا تميزها العين المجردة) حتى الساعة 1:29 بعد منتصف الليل.
 
صور خسوف القمر (1)
 
 
صور خسوف القمر (2)
 
 
صور خسوف القمر (3)
 
 
صور خسوف القمر (4)
 
 
صور خسوف القمر (5)
 
 
صور خسوف القمر (6)
 
صور خسوف القمر (7)
 
 
صور خسوف القمر (8)
 
 
صور خسوف القمر (9)
 
 
صور خسوف القمر (10)
 
 
صور خسوف القمر (11)
 
 
صور خسوف القمر (12)
 
 
صور خسوف القمر (13)
 
 
 
 

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