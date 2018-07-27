صور.. البحوث الفلكية تجهز تليسكوبات دقيقة وكاميرات حساسه لرصد الخسوف الكلى للقمر

كتب محمود راغب - تصوير محمد فوزى

بدأ منذ قليل فريق من أساتذة أبحاث الشمس والفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، تهيئة عدد كبير من التليسكوبات والكاميرات الحساسة لرصد الخسوف الكلى للقمر الذى يترقب حدوثه خلال دقائق ويصنف بالخسوف الكلى الأطول فى القرن الواحد والعشرين .

يبدأ الخسوف الكلى للقمر بمرحلة شبه الظل في الساعة 7:15 مساءً ولن ترى العين المجردة أي تغيير يذكر في هذه المرحلة.

ويبدأ تلامس القمر مع ظل الأرض في الساعة 8:24 مساءً وبداية من هذا التوقيت سيلاحظ المشاهد تآكلاً ظاهرياً في قرص القمر مع بعض النقصان في درجة لمعانه.

ويصبح الخسوف كلياً في الساعة 9:30 مساء باعتام كامل القمر ويستمر حتى الساعة 11:45 مساءً ليعود الخسوف جزئياً من جديد، لافته إلى أنه ينسلخ القمر تماماً من منطقة ظل الأرض في الساعة 12:19 بعد منتصف الليل لكنه يبقى في منطة شبه الظل (التي لا تميزها العين المجردة) حتى الساعة 1:29 بعد منتصف الليل.