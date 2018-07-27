صور.. اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وفلسطينيين بالضفة الغربية

كتب محمد سعودى – تصوير (أ ف ب ورويترز)

استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومتظاهرين فى الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، فيما فرضت قوات الاحتلال حصارا على قرية كوبر قضاء رام الله من خلال إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية ضمنها طريق الواد وتجريف شوارعها.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى عددا من المنازل فى القرية واعتقلت 3 مواطنين وهم: نصر الله يوسف مشعل (17 عاما)، وشقيقه محمد مشعل (21 عاما)، وخلدون البرغوثى (42 عاما)، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة فى الطريق المؤدى إلى قرية كوبر قرب بلدة أبو شخيدم أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ويحاول جيش الاحتلال فى هذه الاثناء اقتحام القرية من أكثر من مدخل بأعداد كبيرة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان الجمعة، أنه سيتم بناء 400 وحدة سكنية استيطانية جديدة فى المستوطنة التى شهدت مقتل إسرائيلى وجرح اثنين آخرين فى هجوم الخميس فى الضفة الغربية المحتلة.

يذكرأن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه أوقف جميع الأعمال على الجدار الفاصل الذى تبنيه إسرائيل على طول الحدود مع القطاع خشية من قناصة غزة، وذكر موقع صحيفة (معاريف) العبرية اليوم الخميس، أنه ووفقا لتقييم الوضع المتوتر على حدود قطاع غزة، فإن الجيش أوقف جميع أعمال السياج الحدودى بسبب تهديدات حركة حماس وجناحها العسكرى بتنفيذ هجمات على السياج.