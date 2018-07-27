video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 27 يوليه 2018 11:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وفلسطينيين بالضفة الغربية

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:42 ص
صور.. اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وفلسطينيين بالضفة الغربية اشتباكات الاحتلال والفلسطينيين بالضفة الغربية
كتب محمد سعودى – تصوير (أ ف ب ورويترز)
إضافة تعليق

استمرارًا لجرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الفلسطينيين، وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومتظاهرين فى الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة، فيما فرضت قوات الاحتلال حصارا على قرية كوبر قضاء رام الله من خلال إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية ضمنها طريق الواد وتجريف شوارعها.

وداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلى عددا من المنازل فى القرية واعتقلت 3 مواطنين وهم: نصر الله يوسف مشعل (17 عاما)، وشقيقه محمد مشعل (21 عاما)، وخلدون البرغوثى (42 عاما)، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

واندلعت مواجهات عنيفة فى الطريق المؤدى إلى قرية كوبر قرب بلدة أبو شخيدم أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ويحاول جيش الاحتلال فى هذه الاثناء اقتحام القرية من أكثر من مدخل بأعداد كبيرة.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان الجمعة، أنه سيتم بناء 400 وحدة سكنية استيطانية جديدة فى المستوطنة التى شهدت مقتل إسرائيلى وجرح اثنين آخرين فى هجوم الخميس فى الضفة الغربية المحتلة.

يذكرأن، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلى، أنه أوقف جميع الأعمال على الجدار الفاصل الذى تبنيه إسرائيل على طول الحدود مع القطاع خشية من قناصة غزة، وذكر موقع صحيفة (معاريف) العبرية اليوم الخميس، أنه ووفقا لتقييم الوضع المتوتر على حدود قطاع غزة، فإن الجيش أوقف جميع أعمال السياج الحدودى بسبب تهديدات حركة حماس وجناحها العسكرى بتنفيذ هجمات على السياج.

اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وفلسطينيين بالضفة الغربية
اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال الإسرائيلى وفلسطينيين بالضفة الغربية

جانب من الاشتباكات
جانب من الاشتباكات

سيارات الاحتلال الإسرائيلى
سيارات الاحتلال الإسرائيلى

غضب فلسطينى فى رام الله
غضب فلسطينى فى رام الله

فلسطينى يضرب قوات الاحتلال بالحجارة
فلسطينى يضرب قوات الاحتلال بالحجارة

فلسطينيان خلال الاشتباكات
فلسطينيان خلال الاشتباكات

قوات الاحتلال الإسرائيلى
قوات الاحتلال الإسرائيلى

قوات الاحتلال تطلق النار على المتظاهرين
قوات الاحتلال تطلق النار على المتظاهرين

متظاهرون فلسطينيون
متظاهرون فلسطينيون

محتجون فلسطينيون
محتجون فلسطينيون

مداهمات قوات الاحتلال
مداهمات قوات الاحتلال

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جيش الاحتلال الإسرائيلى يصادق على أكبر ميزانية عسكرية لمواجهة الصواريخ

الاحتلال الإسرائيلى يوقف جميع الأعمال على الجدار الفاصل بطول الحدود مع غزة

مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلى: الإفراج عن الطفلة عهد التميمى الأحد المقبل

قوات الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

الضفة الغربية

اخبار فلسطين

اخبار العرب




لا تفوتك
المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المرور يبدأ إغلاقًا جزئيًا لكوبرى 15 مايو بسبب إصلاح فواصل لمدة يومين

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

المتهم بتهريب 180 مليون جنيه من بنك CIB: متواجد بمصر.. وأقاضى مروج الشائعات

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

"التعليم" تخاطب المديريات بعدم إدارج كتب المستوى الرفيع فى النظام الجديد

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

معركة الديوك تتصاعد بين أنصار برهامى ويعقوب.. تعرف على التفاصيل

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

جميع أهداف مباريات الخميس فى ملاعب العالم.. فيديو

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة