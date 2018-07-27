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صور.. أهالى كفر الشيخ يؤدون صلاة الخسوف بالمساجد

الجمعة، 27 يوليه 2018 10:53 م
صور.. أهالى كفر الشيخ يؤدون صلاة الخسوف بالمساجد
كفر الشيخ -محمد سليمان
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أدى الآلاف من أهالى كفر الشيخ بالإضافة إلى مرتادى مصيف بلطيم، صلاة الخسوف بالمساجد فى مدن وقرى المحافظة.

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظه كفر الشيخ ، إن مساجد المحافظة ستؤدى صلاة الخسوف، اليوم الجمعة، بالمساجد الكبرى التى حددها كل مديرية.

 وقال الفقى إن صلاة الخسوف سنة عن النبى ،صلى الله عليه وسلم ؛ وينادى لها بالصلاة جامعة كالعيد، بلا أذان ولا إقامة ، وتؤدى ركعتين : بركوعين وسجودين ، وهى صلاة جهرية كونها تصلى ليلاً.

 وأضاف الفقى يكبر الإمام  تكبيرة الإحرام ، ويستفتح بدعاء الاستفتاح ، ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ، ثم يركع ركوعًا معتدلاً فيسبح بطمأنينة ، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد ، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ، ويستحب أن تكون القراءة بعد الركوع الثانى أقصر منها بعد الركوع الأول  ، ثم يركع بطمأنينة وهو دون الركوع الأول ، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد، ثم يسجد سجدتين ، ولا يطيل الجلوس بينهما ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ، فيفعل كما فعل فى الركعة الأولى ، ويستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى قراءة وركوعًا ، ثم يتشهد ويسلم.

أداء صلاة الخسوف بمسجد النرجس بمصيف بلطيم
أداء صلاة الخسوف بمسجد النرجس بمصيف بلطيم

 

جانب من أداء صلاة الخسوف
جانب من أداء صلاة الخسوف

 

الخشوع أثناء صلاة الخسوف
الخشوع أثناء صلاة الخسوف

 

الحرص على أداء صلاة الخسوف
الحرص على أداء صلاة الخسوف

 

 

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