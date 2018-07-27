صور.. أهالى كفر الشيخ يؤدون صلاة الخسوف بالمساجد

كفر الشيخ -محمد سليمان

أدى الآلاف من أهالى كفر الشيخ بالإضافة إلى مرتادى مصيف بلطيم، صلاة الخسوف بالمساجد فى مدن وقرى المحافظة.

قال الشيخ سعد الفقى وكيل وزارة الأوقاف بمحافظه كفر الشيخ ، إن مساجد المحافظة ستؤدى صلاة الخسوف، اليوم الجمعة، بالمساجد الكبرى التى حددها كل مديرية.

وقال الفقى إن صلاة الخسوف سنة عن النبى ،صلى الله عليه وسلم ؛ وينادى لها بالصلاة جامعة كالعيد، بلا أذان ولا إقامة ، وتؤدى ركعتين : بركوعين وسجودين ، وهى صلاة جهرية كونها تصلى ليلاً.

وأضاف الفقى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ، ويستفتح بدعاء الاستفتاح ، ويقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ، ثم يركع ركوعًا معتدلاً فيسبح بطمأنينة ، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد ، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم ، ويستحب أن تكون القراءة بعد الركوع الثانى أقصر منها بعد الركوع الأول ، ثم يركع بطمأنينة وهو دون الركوع الأول ، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد، ثم يسجد سجدتين ، ولا يطيل الجلوس بينهما ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ، فيفعل كما فعل فى الركعة الأولى ، ويستحب أن تكون الركعة الثانية أقصر من الأولى قراءة وركوعًا ، ثم يتشهد ويسلم.



أداء صلاة الخسوف بمسجد النرجس بمصيف بلطيم



جانب من أداء صلاة الخسوف



الخشوع أثناء صلاة الخسوف