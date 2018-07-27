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شاهد.. لحظة اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين

الجمعة، 27 يوليه 2018 01:41 م
شاهد.. لحظة اقتحام قوات الاحتلال باحات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين باحات المسجد الاقصى
كتب إبراهيم حسان
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى باحات المسجد الأقصى واعتدت على المصلين خلال تأديتهم صلاة الجمعة بالقدس المحتلة.

كانت تقارير إعلامية فلسطينية، قد أكدت أن قوات الاحتلال الإسرائيلى أطلقت قنابل الصوت لتفريق المصلين فى ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ بعد ترديدهم هتافات تندد بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى بحق القدس والمقدسات.

 

وقالت التقارير، إن حالة من الغضب تسود المسجد الأقصى المبارك بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى على المصلين، مؤكدة وقوع اشتباكات بين المصلين وقوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى المبارك.


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المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

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