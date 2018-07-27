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سلطان بن سحيم: منع القطريين من الحج يثبت عدم أحقية "الحمدين" فى حكم بلادنا

الجمعة، 27 يوليه 2018 09:18 م
سلطان بن سحيم: منع القطريين من الحج يثبت عدم أحقية "الحمدين" فى حكم بلادنا سلطان بن سحيم
كتب هيثم سلامة
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قال سلطان بن سحيم، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، أن منع نظام الحمدين القطريين من الحج، أثبت أكثرعدم أحقيته في حكم البلاد.

وكتب سلطان بن سحيم، عبر حسابه الرسمى على تويتر:" كلما أمعنوا في منع القطريين من الحج..أثبتوا أكثر عدم أحقيتهم في حكم بلادنا..عندما يتخلص شعبنا من ظلمهم وجورهم..سنحاسب نظام الحمدين على جرائمهم ولا نستثني منهم أحد".

وأضاف قائلاً:" كل كوارثهم في دعم الفوضى والتخريب في كفة..وحرمان المسلمين من حقهم في بيت الله في كفة..القرامطة الجدد لا يخافون الله ورسوله.."لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ"".

سلطان بن سحيم
سلطان بن سحيم

 

 


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