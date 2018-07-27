سكاى نيوز: رئيس بلدية القدس يقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة

كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "سكاى نيوز" عربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها أن رئيس بلدية القدس أقتحم المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وكانت القيادات الدينية فى القدس أعلنت عن الدخول فى اعتصام مفتوح أمام المسجد الأقصى بعد قيام قوات الاحتلال الإسرائيلى بإغلاق الباب القبلى وساحة المسجد أمام المصلين، وأدى أهالى مدينة القدس المحتلة، صلاة العصر عند بابى الأسباط والسلسلة فى مدينة القدس المحتلة.

ودعت ‏القوى الوطنية الفلسطينية فى مدينة القدس لأداء صلاة العصر فى ساحة باب الأسباط رفضا لمواصلة إغلاق المسجد الأقصى المبارك ومنع دخول المصلين إليه وإخلاء ساحاته بالقوة.