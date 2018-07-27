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سفير الأردن لدى القاهرة: أكثر من مليون مصرى يعملون بعمان

الجمعة، 27 يوليه 2018 08:10 م
سفير الأردن لدى القاهرة: أكثر من مليون مصرى يعملون بعمان الدكتور على العايد سفير الأردن لدى القاهرة
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور على العايد، سفير الأردن لدى القاهرة، إن هناك تنسيقا مشتركا بين القاهرة وعمان فى ملف مكافحة الإرهاب، مشددا على أن العلاقات الثنائية بين البلدين مثل يحتذى به فى جميع المجالات.

وتابع:" 500 مليون دولار حجم التبادل التجارى ..مليار و300 مليون دولار حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر منذ عام وحجم الاستثمار المصرى أقل بقليل من مليار دولار داخل الأردن ..و أكثر من مليون مصرى يعملون فى الأردن".

وأضاف "العايد"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "extra news"، أن العلاقات بين مصر والأردن على المستوى السياسى والاستراتيجى كبيرة وعميقة وعالية المستوى بينما على المستوى الاقتصادى هى ضئيلة ولا تعكس المستوى الذى عليه العلاقات السياسية.

واختتم: ما يسمى بالربيع العربى منذ 2011 أدى إلى دمار الكثير من الدول العربية وظهر تنظيم داعش وخلافه من الجماعات الإرهابية، وتابع:"ندعم خلق الحوار بين الحكومة والشباب الأردنى لهدم التطرف".

 


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