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الجمعة، 27 يوليه 2018 06:05 م
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سفر وعودة 1234 مصريا وليبيا و 230 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة

الجمعة، 27 يوليه 2018 05:52 م
سفر وعودة 1234 مصريا وليبيا و 230 شاحنة عبر منفذ السلوم خلال24 ساعة منفذ السلوم
مطروح - حسن مشالى
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أنهت سلطات منفذ السلوم البرى، سفر ووصول 1234 مصريا وليبيا و230 شاحنة، فى الاتجاهين، عبر المنفذ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات سفر 939 إلى الجانب الليبي، بينهم  188مصريا و751 ليبيا.

كما تم إنهاء إجراءات وصول 285 بينهم 241 سبق مغادرتهم البلاد بطريقة شرعية و 44 غادروا البلاد متسللين بطريقة غير شرعية، وبذلك يرتفع عدد العائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم منذ 16 فبراير 2015، عقب تعرض21 مصريا للذبح على يد الجماعات الإرهابية هناك وحتى الآن إلى 411ألف و430 مصريا.

وعلى جانب آخر سجلت حركة سفر الشاحنات، إنهاء إجراءات سفر 101شاحنة محملة بالبضائع وعودة 129 شاحنة عقب تفريغ حمولاتها داخل الأراضي الليبية، بالمنطقة الشرقية.

 

 

 
 

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