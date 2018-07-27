سعر الدولار اليوم الجمعة 27-7-2018 واستقرار العملة الأمريكية

كتبت دانه الحديدى

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة 27-7-2018، على نفس الأسعار المسجلة فى ختام تعاملات أمس الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.84 جنيه للشراء و17.94جنيه للبيع.

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك العاملة فى مصر والذى جاء كالتالى..

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.85 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.84 جنيه للشراء

17.94 جنيه للبيع