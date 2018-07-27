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الجمعة، 27 يوليه 2018 03:33 م
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زوجة شاه إيران السابق: أشكر السيسى والحكومة على الموافقة لإحياء مراسم ذكرى وفاة زوجى

الجمعة، 27 يوليه 2018 03:31 م
زوجة شاه إيران السابق: أشكر السيسى والحكومة على الموافقة لإحياء مراسم ذكرى وفاة زوجى فرح ديبا
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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قدمت الشاهبانو فرح ديبا إمبراطورة إيران وزوجة شاه إيران السابق محمد رضا بهلوى، خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة المصرية على السماح لها بإقامة مراسم إحياء الذكرى الـ 38 لوفاة محمد رضا بهلوى أخر ملوك إيران والمدفون فى القاهرة بمسجد الرفاعى عام 1980م. 
 
كما أعربت ديبا، فى بيان أرسلت نسخة منه لـ"اليوم السابع" بمناسبة ذكرى رحيل زوجها التى تحل اليوم، الجمعة، 28 يوليو،  عن سعادتها الغامرة وقدمت الشكر للشعب المصرى أيضا. 
 
وأكدت على أن عصر الظلام سينتهى وسيعود النور مجددا إلى الشعب الإيرانى الذي قالت أنه تحمل نساءه وشبابه ورجاله على مدار 40 عاما الماضية (تحت حکم الجمهوریة الاسلامیة) الفزع الشدید بحسب نبوءة  شاه إیران محمد رضا بهلوى له قبل وفاته، مشيرة إلى أن الشعب الإيرانى العنيد لا يستسلم أبدا وسيعود فى المستقبل القريب إلى قيمه الخالدة "فالعودة إلى النور أمر حتمى" على حد تعبيرها. 
 
وبحسب االشهبانو، خاطبت ديبا زوجها الراحل قائلة "أتيت لألقى عليك التحية مثل كل عام من قبل ابنائك واحفادك وبالنیابة عن محبيك من الإيرانيين داخل وخارج الوطن ممن باتوا يدركون يوم تلو الآخر الخدمات التى أديتها أنت ووالدك رضا خان للبلاد". 
 
 
 

 


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