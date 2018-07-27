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زلزال بقوة 4.6 على مقياس ريختر تضرب شمال شرق بحيرة طبريا بفلسطين المحتلة

الجمعة، 27 يوليه 2018 12:58 م
زلزال بقوة 4.6 على مقياس ريختر تضرب شمال شرق بحيرة طبريا بفلسطين المحتلة مقياس ريختر
كتب : أحمد جمعة
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ضربت هزة أرضية بقوة 4.6 درجة شمال فلسطين المحتلة، اليوم الجمعة، مركزها شمال شرق بحيرة طبريا، وفقا للمعهد الجيوفيزيائي لرصد الهزات الأرضية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن هذه الهزة الأرضية أقوى من الهزات التي ضربت هذه المنطقة في الآونة الأخيرة، وشعر بهذه الهزة سكان مدينة طبريا بالأساس، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات أو حدوث أضرار، لكن سكان المدينة أفادوا بأنهم شعروا بالأرض تتحرك، وكانت آخر هزة فى المنطقة قد وقعت يوم الأحد الماضي.

ونقلت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي عن سكان فى طبريا قولهم إنهم شعروا بأثاث البيت وهو يتحرك جراء الهزة.

ووقعت عدة هزات أرضية، بداية الشهر الحالي، وكان مركزها منطقة بحيرة طبريا، وتراوحت قوة تلك الهزات ما بين 2.8 درجة و4.5 درجة.


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