رئيس وزراء ايطاليا: أخبرت ماكرون أننا لن ندعم الانتخابات بليبيا قبل إتمام المصالحة

كتبت فاطمة شوقى

قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إنه أخبر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن إيطاليا لن تدعم تسريع العملية الانتخابية فى ليبيا، قبل إكمال عملية التوافق السياسى بين الفرقاء الليبيين.

وأضاف كونتى، فى حوار مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا": "نحن بشأن ليبيا نتصرف بطريقة منسقة بين وزراء الحكومة، وباستراتيجية واضحة.. نحن على إدراك بانها أولوية، أخبرت إيمانويل ماكرون أننا لن ندعم الاقحامات والهروب إلى الأمام، وأن الانتخابات فى ليبيا، نعتبر أنه يتعين أن تتم فقط بعد المصالحة بين الأجزاء المختلفة فى ذلك البلد، وفى هذا الصدد ألمانيا تبقى واحدا من محاورينا الأساسيين".

ورأى رئيس الحكومة الايطالية إن "مركز الاهتمام فى هذه المرحلة هو ليبيا وشمال إفريقيا منطقة مزعزعة بسبب الحسابات الإستراتيجية الخاطئة للغرب، والآن نقطة إنطلاق يصل عبرها إلى أوروبا مهاجرون وموتى".

وقال رئيس الحكومة الايطالية "نحن نحاول استعادة المركزية إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط بعد أن تم تهميشها جراء التوسع شمالا وشرقا للاتحاد الأوروبى.