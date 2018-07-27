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رئيس وزراء اليونان يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة حرائق الغابات

الجمعة، 27 يوليه 2018 04:31 م
رئيس وزراء اليونان يدعو لاجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة حرائق الغابات حرائق فى أثينا
أ ش أ
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دعا رئيس الوزراء اليونانى الكسيس تسيبراس، اليوم الجمعة، إلى اجتماع طارئ لمجلس الوزراء لمناقشة حرائق الغابات التى أودت بحياة أكثر من 80 شخصا.

وذكرت صحيفة كاثمرينى اليونانية أن اجتماع مجلس الوزراء سيعقد وسط نداءات متزايدة من المعارضة للحكومة التى يتزعمها اليسار للتنحي.

و حاول المسؤولون الحكوميون أمس التقليل من شأن الانتقادات الموجهة إلى طريقة تعاملها مع الكارثة، مشيرين إلى أن هناك مؤشرات جدية على أن الحريق الذى وقع فى جبل بنديلى كان نتيجة للحرق عمدا.

ولم يحدد قسم الحرائق الخاص التابع لإدارة الإطفاء، والذى يقوم بالتحقيق فى جميع الحرائق الكبرى، سبب الحريق بعد.

 

 


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