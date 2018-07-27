رئيس مركز ديروط: خروج المصابين بحادث "الكلب المسعور" بعد تماثلهم للشفاء

أسيوط ـ محمود عجمى

أكد العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط بمحافظة أسيوط، أن جميع المواطنين المصابين بجروح نتيجة عقر "كلب مسعور" لهم خرجوا جميعاً فجر اليوم الجمعة، بعد إعطائهم المصل الخاص بعضة الكلب وتلقيهم العلاج اللازم بمستشفى ديروط المركزى.

وقال رئيس مركز ومدينة ديروط، لـ"اليوم السابع": إنه تلقى بلاغ من الأهالى بإصابة عدد من المواطنين نتيجة عقر كلب مسعور لهم، أثناء سيرهم بشارع البحر الأعظم خلف محطة سكه حديد ديروط، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى ديروط المركز لتلقى العلاج.

وأضاف العميد علاء عبدالجابر، تم الانتقال برفقة قوات الأمن بمركز ديروط، إلى مكان الواقعة وقامت قوات الأمن بمطاردة الكلب المسعور فى الشارع حتى تمكنت من قتله، مشيرا إلى التواصل مع مديرية الصحة بأسيوط وتوفير الأمصال اللازمة.

كانت غرفة عمليات المحافظة تلقت إخطارا من مستشفى ديروط المركزى، يفيد بوصول 14 شخصا، مصابين بإصابات نتيجة عقر كلب مسعور لهم، أثناء سيرهم بالطريق العام بمركز ديروط، حيث فوجئوا بقدوم كلب ضال "مسعور" بالطريق، الأمر الذى أدى إلى مهاجمته المارة ووقوع مصابين.



كلب مسعور



كلب مسعور بعد قتله



المصابين اثناء تلقيهم العلاج



المصابين اثناء تلقيهم العلاج