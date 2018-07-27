رئيس بولندا يوقع على قانون يسمح للحزب الحاكم بتعيين رئيس المحكمة العليا

وارسو أ ش أ

وقّع الرئيس البولندى أندريه دودا، على قانون جديد يسمح للحزب الحاكم فى البلاد بتسمية الرئيس القادم للمحكمة العليا ،فى ظل احتجاجات مناهضة لذلك.

وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية أن التعديل الجديد الذى وقعه دودا، الخميس، يهدف إلى تسهيل عملية تسمية الرئيس القادم للمحكمة العليا فى بولندا، وذلك من دون التطرق للمزيد من التفاصيل حول ذلك.

وكان العشرات من قضاة المحكمة البولندية العليا قد رافقو رئيسة المحكمة عند توجهها إلى مكتبها فى تظاهرة غير مسبوقة أوائل الشهر الجارى احتجاجا على إصلاح لهذه المؤسسة يثير استياء المفوضية الأوروبية.، وقضت التعديلات بإحالة القضاة الذين تجاوزا الـ65 من العمر إلى التقاعد، وهى تشمل 27 قاضيا بينهم رئيسة المحكمة.

وأعلنت كبيرة قضاة المحكمة العليا، مالجورزاتا جيرسدورف، معارضتها لقرار السلطة السياسية برفضها التقاعد بموجب تعديلات للقانون أجراها المحافظون فى "حزب القانون والعدالة"، الذين يشكلون أغلبية فى البرلمان.

ويندرج النزاع بين أغلبية قضاة المحكمة العليا والسلطة السياسية فى إطار خلاف أوسع يدور بين وارسو والمفوضية الأوروبية حول إصلاحات للقضاء أطلقت باسم تأمين فاعلية أكبر لهذه السلطة.