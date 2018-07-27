رئيس الإكوادور: على مؤسس "ويكيليكس" مغادرة سفارة البلاد فى لندن

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أعلن الرئيس الإكوادورى لينين مورينو، اليوم الجمعة، إن على مؤسس موقع (ويكيليكس) جوليان أسانج، مغادرة سفارة الإكوادور فى لندن فى نهاية المطاف.

ونقلت شبكة (سكاى نيوز) الإخبارية عن الرئيس الإكوادورى قوله إن بلاده تجرى محادثات مع الحكومة البريطانية لمحالة التوصل إلى حل للأزمة.

يأتى ذلك بعد أن صرح وزير خارجية الإكوادور خوسيه فالنسيا، أمس، أن أسانج لا يستطيع البقاء طيلة الحياة داخل سفارة البلاد فى لندن، مؤكدا أنه يجب إيجاد حل لهذه المسألة.



وطلب أسانج فى 19 يونيو 2012 اللجوء السياسى إلى سفارة الإكوادور بلندن، فى مخالفة للإفراج المشروط عنه، حيث وجهت إليه تهمة اغتصاب فى السويد، وكان يواجه خطر تسليمه إليها.

وفى وقت سابق من العام الجارى، رفض القضاء البريطانى مجددا تلبية طلب أسانج المولود فى أستراليا بإسقاط مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه، حيث أصر مؤسس (ويكيليكس) أن السلطات السويدية أسقطت عنه جميع التهم



ويواجه أسانج فى حال خروجه من مبنى السفارة خطر الاعتقال والتسليم إلى الولايات المتحدة، للمثول أمام القضاء الأمريكى بسبب نشره وثائق سرية أمريكية على موقعه (ويكيليكس(.