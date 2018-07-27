"رئاسة مصر للمقاصة".. صراع المحاكم يسبق منافسة صناديق الاقتراع

كتب هانى الحوتى

تتصدر انتخابات رئاسة شركة مصر للمقاصة المشهد بسوق المال، وتزداد سخونتها مع الدعاوى القضائية المتبادلة بين أشرف الضبع ومحمد عبد السلام، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية لاختيار الرئيس الجديد يوم 30 يوليو الجارى.

ودعا مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، إلى جمعية عامة عادية يوم 30 يوليو الجارى لاختيار رئيس جديد للشركة بعد انتهاء مدة المجلس الحالى يوم 17 يوليو، ويتقدم على رئاسة الشركة مرشح وحيد أشرف الضبع بعد استبعاد محمد عبد السلام من كشوف المرشحين لصدور حكم من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده.

وبدأ مسلسل الدعاوى القضائية بتقدم المرشح أشرف الضبع يوم 26 يونيو بدعوى رقم 47326 لسنة 72 قضائية بمحكمة القضاء الإدارى للمطالبة باستبعاد منافسه محمد عبد السلام بحجة عدم استيفائه شروط الترشح الخاصة بالتفرغ لمجلس الإدارة، وحكمت المحكمة لصالحه، كما رفع دعوتين آخرين الأولى للحصول على صيغة تنفيذية أخرى للحكم السابق، لأن الأولى فقدت والثانية لإعلان فوزه بالتزكية.

أما محمد عبد السلام فتقدم باستشكالين فى اليوم التالى لصدور حكم استبعاده من الانتخابات، كما تقدم بالتماس لإعادة النظر فى حكم استبعاده، ودعوى أمام المحكمة الإدارية العليا يوم 11 يوليو رقمها 76644 لسنة 64 قضائية للمطالبة بإلغائه.

وقال عاطف الشريف محامى محمد عبد السلام، إنه تولى قضايا المرشح محمد عبد السلام بعد تقدم محاميه السابق الدكتور جابر نصار باستشكالين بمحكمة القضاء الإدارى وعابدين، وتم رفض الأول وتحديد النظر فى الثانى يوم 22 يوليو الجارى، ثم تأجلت لجلسة 29 يوليو لحين إعلام هيئة الرقابة المالية، مشيرا إلى أنه حصل على إذن من المحكمة بإعلام الهيئة بعد تأخر المحضرين فى إعلامها، وورد صحيفة الدعوى.

وأضاف الشريف، لـ"اليوم السابع"، أنه بعد تسلمه القضية تقدم بالتماس أمام محكمة القضاء الإدارى لإعادة النظر فى حكم استبعاد محمد عبد السلام، مستنداً لعدة أسباب وهى أولا أن عريضة الدعوى باطلة ومخالفة لأحكام المادة 25 من قانون مجلس الدولة وذلك لعدم توقيعها من محامى مقبول للمرافعة أمام المحكمة، وثانيا مخالفة العريضة لأحكام المواد 13 و14 و58 و87 من قانون المحاماة، لأن أشرف الضبع إذ وقع على العريضة بصفته محامياً فلا يجوز وفقا لقانون المحاماة أن يتولى رئاسة شركة مساهمة، أما إذا ثبت أنه غير محامى تكون العريضة باطلة.

وتابع أن كارنيه نقابة المحامين الخاص بأشرف الضبع الصادر لعام 2018، مثبت به أنه محامى بالهيئة العامة للرقابة المالية رغم أنه تركها منذ 7 سنوات، وشروط المحاماة تشترط خطاب من جهة العمل ليبقى التساؤل هل حصل على هذا الجواب وهو تارك عمله أم زوره".

وذكر الشريف، أنه سيتم النظر فى دعوى أشرف الضبع لإعلان فوزه بالتزكية والتماس نظر عبد السلام فى حكم استبعاده يوم 25 أغسطس المقبل، فى حين تنظر المحكمة دعوى أشرف الضبع لإصدار صيغة تنفيذية أخرى يوم 13 أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه عرض خلال نظر التماس إعادة النظر فى حكم استبعاد عبد السلام، أنه يعمل كمحامى رغم أنه تقدم بأوراق ترشيحه كنائب رئيس شركة العقارية للبنوك الوطنية رغم تقدمه باستقالته منها منذ 2013.

وكشف الشريف، عن رفعه دعوى جديدة أمام المحكمة الإدارية العليا رقم 76644 لسنة 64 قضائية، وتحدد لنظرها أمام الدائرة الأولى فحص يوم 25 يوليو، للمطالبة بإلغاء الحكم الأول باستبعاد عبد السلام لأنه باطل لعدة أسباب، منها أسباب جديدة ستكون مفاجأة.

وذكر عاطف الشريف، أن هناك 3 سيناريوهات للجمعية العامة العادية يوم 30 يوليو وهى أولا صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بقبول محمد عبد السلام ومن ثم يخوض الانتخابات منافساً لأشرف الضبع، وثانيا رفض المحكمة الإدارية الدعوى ومن ثم استمرار استبعاد عبد السلام، وثالثا تأجيل الجلسة لموعد بعد 30 يوليو وبالتالى يترشح الضبع منفرداً.

فيما أعلن أشرف الضبع المرشح لرئاسة شركة مصر للمقاصة، عن تقدمه بطلب للرقابة المالية بسحب أوراق ترشح محمد عبد السلام لعدم توافر شروط الترشح بإقراره بذلك، وكأثر مباشر لحكم محكمة القضاء الإدارة بعدم قبول رقم 47326 لسنة 72 قضائيه وإلزام المدعى المصروفات فى الدعوى المرفوعة منه ضد الهيئة، مضيفا أن القول بغير ذلك يعد خروجاً على مقتضى الواجب الوظيفى.

وأكد الضبع، لـ"اليوم السابع"، ثقته فى الفوز بالانتخابات، قائلا :"عندما اعتزمت الترشح توكلت على الله، وتعمدت أن أكون على أقصى التزام مع الله، ولذا أنا واثق فى الفوز لأننى بسعى لفعل الخير..ومحمد عبد السلام معه مصر كلها وأنا معايا ربنا".

وأشار إلى أنه استأذن فى المرة الأولى لترشحه لمصر للمقاصة منذ 10 سنوات من محمد عبد السلام لأنه كان زميل سابق فى الرقابة المالية ووافقا على خوضى الانتخابات، ولكن "عبد السلام" بدأ يعدل الشروط لاستبعادى حتى استبعد شخصياً فى النهاية، مضيفا :"أقدر محمد عبد السلام واحترمه، وليس هناك خلافات شخصية بنا، وقد نتعاون حال فوزى بالانتخابات واستمراره برئاسة الشركات الشقيقة لأنه خبرة لا يستهان بها".

وكشف عن إجرائه اتصالات عديدة مع شركات بسوق المال للتصويت له بالانتخابات، وهناك تأييد منها ولكن العبرة بالصندوق رغم أن الدعوة لجمعية عامة جديدة يوم 30 يوليو غير قانونى، وذلك لأنه رغم تسلم الرقابة المالية الصيغة التنفيذية لحكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد محمد عبد السلام من الانتخابات، وعدم الاعتداد بأى إشكال من أى محكمة أخرى إلا أنها امتنعت عن تنفيذه، ولم تعلن أنى الفائز بالمخالفة للقانون.

وأجريت انتخابات مصر للمقاصة يوم 2 يوليو الجارى، وتم اختيار كلا من طارق عبد البارى نائب الرئيس والعضو المنتدب، وياسر زعزع وعمرو الجناينى وعمرو مصطفى على كممثلين عن أمناء الحفظ، وأحمد سعد وعمرو محمد بهاء من ذوى الخبرة، مصطفى إبراهيم حسين إبراهيم، عونى عبد العزيز يوسف على، رفيق جميل حسن مطر عن مقاعد السمسرة، فيما تم تأجيل اختيار رئيس مجلس إدارة الشركة.